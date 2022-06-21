Президент «ПСЖ»: «Мбаппе остался в клубе не из-за денег»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал решение Килиана Мбаппе остаться в клубе.

В мае стало известно, что 23-летний нападающий продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года, отказавшись от предложения мадридского «Реала».

«Прошлым летом я отклонил предложение «Реала» в размере 180 млн евро за Мбаппе, потому что знал, что он хочет остаться здесь, – вспомнил Аль-Хелаифи, слова которого приводит Marca. – Деньги – не главное для Килиана. Он принял решение выступать за свой город, свой клуб и свою страну», – заявил президент парижского гранда.

В завершившемся сезоне Килиан Мбаппе забил 39 голов и 26 раз ассистировал, отыграв 46 матчей за «ПСЖ».