Винисиус отказался от 40 миллионов евро в год

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор мог перейти в «ПСЖ» и стать одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире.

По информации Marca, парижский клуб предлагал футболисту зарплату в 40 миллионов евро в год, но Винисиус ответил отказом. Недавно игрок продлил контракт с мадридским «Реалом». По новому договору он будет получать десять миллионов евро вместо 3,2 млн.

В прошлом сезоне 21-летний бразилец забил 22 мяча и записал на свой счет 20 голевых передач в 52 встречах с учетом всех турниров. Согласно интернет-порталу transfermarkt стоимость Винисиуса Жуниора составляет сто миллионов евро.