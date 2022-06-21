Рюдигер: «Лига чемпионов — это турнир «Реала»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер высоко оценил работу главного тренера мадридского клуба Карло Анчелотти.

Рюдигер сказал официальному сайту клуба, что Анчелотти играет ключевую роль в «Реале». Сразу после беседы с тренером стало понятно, что контракт будет подписан. У этого наставника много чему предстоит научиться.

«Я надеюсь, что он поможет мне завоевать еще один трофей Лиги чемпионов, потому что это турнир «Реала», — добавил Рюдигер.

Футболист не стал продлевать трудовой договор с лондонским «Челси», став свободным агентом. Контракт с мадридским «Реалом» заключен на пять лет.