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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» готов продать двух игроков этим летом

21 Июня 2022 • 13:12 Комментировать

Мадридский «Реал» может попрощаться с двумя футболистами средней линии этим летом. Как сообщает газета Marca, в «королевском клубе» приняли решение не предлагать новые контракты Дани Себальосу и Марко Асенсио. Действующие соглашения игроков со «сливочными» истекают летом следующего года.

В связи с этим «Реал» собирается выставить обоих футболистов на трансфер, чтобы не допустить их бесплатного ухода в следующем году. На Асенсио уже есть претендент в АПЛ, подписать испанца желает «Ливерпуль».

В прошлом сезоне Марко забил десять голов в 31 матче Ла Лиги. На счету Себальоса 11 проведенных поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио Дани Себальос
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