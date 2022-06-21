«Реал» готов продать двух игроков этим летом

Мадридский «Реал» может попрощаться с двумя футболистами средней линии этим летом. Как сообщает газета Marca, в «королевском клубе» приняли решение не предлагать новые контракты Дани Себальосу и Марко Асенсио. Действующие соглашения игроков со «сливочными» истекают летом следующего года.

В связи с этим «Реал» собирается выставить обоих футболистов на трансфер, чтобы не допустить их бесплатного ухода в следующем году. На Асенсио уже есть претендент в АПЛ, подписать испанца желает «Ливерпуль».

В прошлом сезоне Марко забил десять голов в 31 матче Ла Лиги. На счету Себальоса 11 проведенных поединков.