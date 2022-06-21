«Барселона» не сможет играть на «Камп Ноу» - названа причина

Каталонская «Барселона» собирается провести реконструкцию своего домашнего стадиона «Камп Ноу». Она начнется уже летом, но несмотря на это, «сине-гранатовые» проведут грядущий сезон на родной арене.

Сезон-2023/2024 каталонский коллектив будет вынужден провести на другом стадионе. Временным пристанищем «Барселоны» станет Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса. Об этом поведал глава «сине-гранатовых» Жоан Лапорта во время общения с представителями СМИ.

Стоит отметить, что из-за переезда сильно пострадают болельщики команды, поскольку новая арена вмещает 55 тысяч вместо 98 тысяч, на которые рассчитан «Камп Ноу».