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«Барселона» не сможет играть на «Камп Ноу» - названа причина

21 Июня 2022 • 12:14 Комментировать

Каталонская «Барселона» собирается провести реконструкцию своего домашнего стадиона «Камп Ноу». Она начнется уже летом, но несмотря на это, «сине-гранатовые» проведут грядущий сезон на родной арене.

Сезон-2023/2024 каталонский коллектив будет вынужден провести на другом стадионе. Временным пристанищем «Барселоны» станет Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса. Об этом поведал глава «сине-гранатовых» Жоан Лапорта во время общения с представителями СМИ.

Стоит отметить, что из-за переезда сильно пострадают болельщики команды, поскольку новая арена вмещает 55 тысяч вместо 98 тысяч, на которые рассчитан «Камп Ноу».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Камп Ноу
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