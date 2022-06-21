Футре до сих пор сокрушается, что не выиграл «Золотой мяч»

Бывший лидер мадридского «Атлетико» Паулу Футре провел в мадридском клубе целых одиннадцать лет - придя туда в 1987, он покинул «матрасников» только в 1998. Перед этим он выступал за «Порту», который в 1987 году выиграл кубок чемпионов.

Футре считает - он заслуживал «Золотой мяч» в том году, но его отдали Рууду Гуллиту, который в том сезоне ничего из ряда вон выходящего не показал.

- 27 мая 1987 года мы выиграли Кубок чемпионов, меня называли лучшим игроком финала и турнира в целом. Весь футбольный мир в тот момент был у моих ног. Я был фаворитом на получение «Золотого мяча», но в результате странного голосования он достался Гуллиту. Этот выбор я не могу понять до сих пор. Я выиграл лучший клубный турнир Европы, он стал лишь чемпионом Нидерландов, - вспоминает Футре в интервью El Mundo Deportivo.