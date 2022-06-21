Трансфер Кунде в «Барселону» под угрозой срыва

Трансфер французского защитника Жюля Кунде в каталонскую «Барселону» может не состояться. По сведениям газеты Marca, «Севилья» намерена выручить с продажи игрока не менее 60 миллионов евро, что не устраивает «сине-гранатовых». У «Барсы» не будет такой суммы, поскольку клуб нацелен также на приобретение Роберта Левандовски.

Кроме того, помешать переезду Кунде на «Камп Ноу» может интерес к игроку со стороны других европейских топ-клубов. «Севилья» может продать француза в другой клуб, не дожидаясь предложения «Барселоны».

В прошлом сезоне защитник сыграл 44 поединка за андалусийцев во всех турнирах.