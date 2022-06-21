Винисиус: Хочу продолжить работу в лучшем клубе мира

Молодой бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного продления контракта с мадридской командой.

Винисиус сказал Marca, что он хочет продолжить работу в одном из лучших клубов мира. Напомним, что до этого в прессе была информация о том, что 21-летний бразильский футболист согласовал новый договор с «королевским клубом» до лета 2026 года. В новом контракте форварда будет прописана астрономическая сумма отступных в размере одного миллиарда евро.

В прошлом сезоне Винисиус Жуниор провёл в испанском чемпионате 35 поединков, в которых забил 17 мячей и сделал десять ассистов.