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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус: Хочу продолжить работу в лучшем клубе мира

21 Июня 2022 • 08:59 Комментировать

Молодой бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного продления контракта с мадридской командой.

Винисиус сказал Marca, что он хочет продолжить работу в одном из лучших клубов мира. Напомним, что до этого в прессе была информация о том, что 21-летний бразильский футболист согласовал новый договор с «королевским клубом» до лета 2026 года. В новом контракте форварда будет прописана астрономическая сумма отступных в размере одного миллиарда евро.

В прошлом сезоне Винисиус Жуниор провёл в испанском чемпионате 35 поединков, в которых забил 17 мячей и сделал десять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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