Мексиканский клуб хочет подать жалобу на форварда сборной Голландии

Представители мексиканского клуба «Толука» планируют подать жалобу на форварда «Севильи» и голландской сборной Люка де Йонга.

По информации Sport.es, боссы «Севильи» договорились с мексиканской командой по поводу трансфера 31-летнего голландского футболиста, который был не против сменить клубную прописку. В последний момент де Йонг передумал и отказался от перехода, так как решил остаться в Европе. «Толука» собирается подать жалобу на игрока в ФИФА, так как у мексиканской команды есть документ, подписанный самим футболистом или его законным представителем.

Напомним, что в прошлом сезоне Люк де Йонг на правах аренды выступал за «Барселону».