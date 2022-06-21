Роналдо решил изменить логотип «Вальядолида», но это не понравилось фанатам

Новый владелец «Вальядолида», знаменитый бразилец Роналдо, решил изменить логотип клуба, который никто не трогал с далекого 1928 года. Он дублирует герб города - красный щит с пятью замковыми башнями, стрелы, а также добавленная позже, в 1962 году, корона, а вместе с ней и христианский крест. Именно этим элементам Роналдо решил объявить бойкот.

Болельщикам «Вальядолида» такая инициатива не совсем понравилась - даже несмотря на то, что Роналдо пообещал привести им в команду Марсело и Дани Алвеса. Обратное решение пока что не принято, но к вопросу еще наверняка будут возвращаться, утверждает испанское издание AS.