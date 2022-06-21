Рюдигер пояснил, почему выбрал в «Реале» 22-й номер

Немецкий защитник Антонио Рюдигер подписал контракт с мадридским «Реалом», свою карьеру он продолжит именно там. Известен и номер, под которым будет выступать Рюдигер - это 22-й номер. Ранее под этим номером выступал Иско, но его будущее уже не связано с клубом. Рюдигер пояснил, почему выбрал именно номер 22.

- Я люблю второй номер, но он уже занят Карвахалем. Мне предложили на выбор номер 12 или номер 22, и я решил выбрать 22. Не то, чтобы я долго думал или мечтал об этом. Просто понравился, и все, - цитирует немецкого защитника испанское издание Marca.

Ранее Рюдигер выступал в составе лондонского «Челси».