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Рюдигер пояснил, почему выбрал в «Реале» 22-й номер

21 Июня 2022 • 00:15 Комментировать

Немецкий защитник Антонио Рюдигер подписал контракт с мадридским «Реалом», свою карьеру он продолжит именно там. Известен и номер, под которым будет выступать Рюдигер - это 22-й номер. Ранее под этим номером выступал Иско, но его будущее уже не связано с клубом. Рюдигер пояснил, почему выбрал именно номер 22.

- Я люблю второй номер, но он уже занят Карвахалем. Мне предложили на выбор номер 12 или номер 22, и я решил выбрать 22. Не то, чтобы я долго думал или мечтал об этом. Просто понравился, и все, - цитирует немецкого защитника испанское издание Marca.

Ранее Рюдигер выступал в составе лондонского «Челси».
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Антонио Рюдигер
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