Туран завершил карьеру игрока

Бывший футболист сборной Турции Арда Туран принял решение о завершении карьеры.

По информации Telecomasia, футболист решил завершить игровую карьеру. Туран займет пост в спортивном департаменте турецкого «Галатасарая».

25-летний Арда Туран выступал за мадридский «Атлетико», «Барселону» и другие клубы. Последней командой игрока стал «Галатасарай». В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах, в которых записал одну результативную передачу в свой актив. За свою длительную карьеру футболиста, Туран завоевал 14 трофеев в различных клубах

«Галатасарай» занял 13-е место по итогам прошлого сезона.