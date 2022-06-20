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Чемпионат Испании. Ла Лига

Новый вариант для будущего Юмтити

20 Июня 2022 • 23:16 Комментировать

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити подыскивает себе новую команду, так как в составе каталонского гранда у него нет шансов на место в основе. Сперва обсуждался вариант с его возвращением во французский чемпионат, но сейчас французское издание L'Equipe сообщают о другой возможности для футболиста.

Им активно заинтересовалась испанская «Жирона», которая только-только оформила возвращение в высшую лигу испанского чемпионата, переиграв в финале испанского плей-офф в Сегунде «Тенерифе». Сейчас руководство клуба пытается оформить предложение, которое может заинтересовать 28-летнего защитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Самуэль Юмтити
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