Кроос отложил вопрос о продлении контракта с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос решил не обсуждать с клубом продление текущего договора.

По сведениям Sport Es, футболист готов отработать свой контракт, который заканчивается в июне 2023 года, в полной мере. Только после этого Кроос будет размышлять о своем будущем. Такое решение удивило руководство мадридского «Реала».

32-летний футболист выступает за «Реал» с 2014 года. В минувшем сезоне он забил три мяча и записал на свой счет три результативные передачи в 44 встречах с учетом всех турниров. Стоимость Тони Крооса согласно порталу transfermarkt составляет 20 миллионов евро.