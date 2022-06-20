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Кроос отложил вопрос о продлении контракта с «Реалом»

20 Июня 2022 • 21:46 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос решил не обсуждать с клубом продление текущего договора.

По сведениям Sport Es, футболист готов отработать свой контракт, который заканчивается в июне 2023 года, в полной мере. Только после этого Кроос будет размышлять о своем будущем. Такое решение удивило руководство мадридского «Реала».  

32-летний футболист выступает за «Реал» с 2014 года. В минувшем сезоне он забил три мяча и записал на свой счет три результативные передачи в 44 встречах с учетом всех турниров. Стоимость Тони Крооса согласно порталу transfermarkt составляет 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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