Автомобиль Роналду попал в аварию, врезавшись в будку с газовыми баллонами

Гражданская гвардия Мальорки выясняет личность водителя роскошного спортивного автомобиля Бугатти, принадлежащего нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

По информации испанской Marca, автомобиль съехал с дороги и столкнулся со стеной в провинции на Мальорке. События произошли сегодня, 20 июня, около 12 часов утра.

Испанское издание ссылается на газету Última Hora. Она сообщила, что люди, которые находились в Бугатти стоимостью в два миллиона евро, покинули место происшествия. Однако, позже прибыл человек от их имени и взял на себя ответственность за случившиеся.

В результате аварии был нанесен материальный ущерб зданию, примыкающему к дороге в сельской местности Са Кома, где хранились газовые баллоны. Некоторые источники указывают, что транспортным средством управлял не игрок, а его сотрудник.

Стоит отметить, что 37-летний Роналду как раз в эти дни пребывает на Мальорке, где отдыхает с женой и детьми.