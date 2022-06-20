Алвес: «Нужны трофеи? Звоните мне»

Защитник Дани Алвес намекнул, что не собирается завершать профессиональную карьеру. Напомним, что ранее каталонская «Барселона» отказалась продлевать контракт с 39-летним бразильцем.

В своих социальных сетях Алвес выложил картинку со всеми выигранными трофеями, которую подписал: «Нужны трофеи? Звоните мне». Напомним, что бразилец является самым титулованным игроком в истории футбола.

Ранее Алвеса связывали с переходом в «Вальядолид», спортивным директором которого является Роналдо. Дани хочет принять участие в чемпионате мира 2022 года со сборной Бразилии, именно поэтому игрок решил продолжить карьеру ещё на один сезон.