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Алвес: «Нужны трофеи? Звоните мне»

20 Июня 2022 • 15:47 Комментировать

Защитник Дани Алвес намекнул, что не собирается завершать профессиональную карьеру. Напомним, что ранее каталонская «Барселона» отказалась продлевать контракт с 39-летним бразильцем.

В своих социальных сетях Алвес выложил картинку со всеми выигранными трофеями, которую подписал: «Нужны трофеи? Звоните мне». Напомним, что бразилец является самым титулованным игроком в истории футбола.

Ранее Алвеса связывали с переходом в «Вальядолид», спортивным директором которого является Роналдо. Дани хочет принять участие в чемпионате мира 2022 года со сборной Бразилии, именно поэтому игрок решил продолжить карьеру ещё на один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
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