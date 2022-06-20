Бьелса о возможном возвращении в «Атлетик»: «Это мечта»

Марсело Бьелса прокомментировал своё возможное возвращение в «Атлетик» Бильбао, где аргентинец ранее работал с 2011 по 2013 год. За свой период в стане басков Бьелса помог команде дойти до финала Лиги Европы в сезоне-2011/12.

«Руководство вышло со мной на связь, но я сказал, что им следует оставить Марселино, так как команде есть куда расти под его руководством. Когда Марселино ушёл, со мной вновь связались, а я попросил время на раздумья. Я думаю дать положительный ответ. Возвращение стало бы для меня воплощением мечты. Эту группу игроков можно сравнить с той, что была 10 лет назад», – цитирует Бьелсу Sport Witness.

В феврале Бьелса был уволен из «Лидса». Аргентинец ранее помог «павлинам» впервые за 16 лет подняться из Чемпионшипа в английскую Премьер-лигу.