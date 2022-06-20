Рюдигер будет носить в «Реале» футболку с номером 22

Новичок мадридского «Реала» Антонио Рюдигер принял решение взять 22-й номер. Защитник уже успел попозировать с футболкой нового клуба с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.

Сегодня немец прошёл медицинское обследование, после чего подписал с мадридским «Реалом» контракт до 2026 года. Зарплата футболиста на «Сантьяго Бернабеу» должна составить около 10 миллионов евро в год.

Напомним, что ранее Рюдигер ушёл свободным агентом из лондонского «Челси», который не смог договориться с футболистом о новом контракте из-за санкций. За 5 лет в футболке «синих» немец выиграл Кубок Англии, Лигу Европы, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.