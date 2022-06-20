Родриго рассказал об обещании, которое ему дал Неймар

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго рассказал об обещании, которое дал ему звездный соотечественник Неймар.

«Он сказал, что когда уйдет из сборной, то отдаст мне десятый номер. Я не знал, что ответить на это. Я сильно засмущался и начал нервно смеяться. Потом я сказал, что ему пока не стоит думать об уходе. После моих слов он улыбнулся», - приводит слова Родриго AS.

Стоит отметить, что под десяткой за сборную Бразилии играли такие легенды, как Пеле, Роналдиньо, Зико и Ривалдо.

На счету 21-летнего Родриго пять сыгранных матчей и один гол в составе национальной команды.