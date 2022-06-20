Родриго: «Зидан говорил, что я стану лучшим в мире»

Бразильский нападающий «Реала» Родриго Гоэс рассказал о том, как о нем высказывался бывший главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан.

«Зидан говорил, что я в будущем стану лучшим футболистом мира. Анчелотти также высоко оценивает мои навыки. Меня очень радуют такие слова. Я тренируюсь каждый день, чтобы прогрессировать. Уверен, что смогу добиться многого, если буду выкладываться по максимуму изо дня в день», - приводит слова форварда AS.

В прошлом сезоне чемпионата Испании 21-летний бразилец провел 33 матча, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.