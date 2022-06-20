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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго: «Зидан говорил, что я стану лучшим в мире»

20 Июня 2022 • 12:10 Комментировать (1)

Бразильский нападающий «Реала» Родриго Гоэс рассказал о том, как о нем высказывался бывший главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан.

«Зидан говорил, что я в будущем стану лучшим футболистом мира. Анчелотти также высоко оценивает мои навыки. Меня очень радуют такие слова. Я тренируюсь каждый день, чтобы прогрессировать. Уверен, что смогу добиться многого, если буду выкладываться по максимуму изо дня в день», - приводит слова форварда AS.

В прошлом сезоне чемпионата Испании 21-летний бразилец провел 33 матча, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго Зинедин Зидан
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