Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри высказался об игровом стиле «Барселоны»

20 Июня 2022 • 10:53 Комментировать

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри высказался о стиле игры «сине-гранатовых».

«Многие команды радуются победам, и им без разницы, как они их добывают. Что касается «Барсы», то мы пытаемся обыгрывать соперников за счет владения мячом и большому количеству создаваемых моментов. У нас есть своя идея. Такой футбол мне по душе.

У нашего тренера есть четкий план и модель игры. Хави ясно дает всем понять, что мы должны делать. Он прививает нам то, что сам делал в бытность футболистом», - цитирует хавбека The Guardian.

В прошлом сезоне «Барселона» стала серебряным призером Ла Лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
11:17 · Италия. Серия А
«Валенсия» хочет усилиться нападающим «Интера»
10:53 · Испания. Ла Лига
Педри высказался об игровом стиле «Барселоны»
10:46 · Испания. Ла Лига
«Барселона» боится за будущее Фати - из-за частых травм форвард сбавил во многих показателях
10:38 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Барселона» интересуются защитником «Арсенала»
10:13 · Испания. Ла Лига
Фалькао может перейти в мексиканский клуб
09:46 · Англия. Премьер-лига
Гаттузо хочет видеть Бакайоко в «Валенсии»
09:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» получит 10% от возможной продажи Мориба
09:00 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» предложил контракт экс-игроку «Зениту»
08:49 · Италия. Серия А
Звёздный защитник отказался переходить в «Барселону» 2
08:32 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готовит новое предложение по трансферу полузащитника «Барселоны»
08:21 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет приобрести Морату
08:05 · Англия. Премьер-лига
Бельерин решил уйти из «Арсенала» и выбрал себе новый клуб
07:12 · Испания. Ла Лига
«Реал» и «ПСЖ» хотели пригласить тренера сборной Бразилии перед ЧМ-2018
06:47 · Испания. Ла Лига
Винисиус продлил контракт с «Реалом»
01:36 · Испания. Ла Лига
«Севилья» жаждет заполучить южнокорейского защитника
Все новости
Рекомендуем