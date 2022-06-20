Педри высказался об игровом стиле «Барселоны»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри высказался о стиле игры «сине-гранатовых».

«Многие команды радуются победам, и им без разницы, как они их добывают. Что касается «Барсы», то мы пытаемся обыгрывать соперников за счет владения мячом и большому количеству создаваемых моментов. У нас есть своя идея. Такой футбол мне по душе.

У нашего тренера есть четкий план и модель игры. Хави ясно дает всем понять, что мы должны делать. Он прививает нам то, что сам делал в бытность футболистом», - цитирует хавбека The Guardian.

В прошлом сезоне «Барселона» стала серебряным призером Ла Лиги.