«Барселона» боится за будущее Фати - из-за частых травм форвард сбавил во многих показателях

В каталонской «Барселоне» выражают обеспокоенность состоянием нападающего Ансу Фати. По сообщениям журналиста Ащрафа Бен Аяда, игрок сейчас не в состоянии соревноваться на самом высоком уровне. Инсайдер сообщает, что «Барса» жалеет о том, что не отправила его на очередную операцию.

По данным Diario Sport, форвард потерял в выносливости и умении совершать рывки. Также его показатели стали хуже в плане мощи и скорости. В клубе опасаются, что игрок не сможет выйти на прежний уровень.

При этом наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес по-прежнему рассчитывает на Ансу и надеется, что нападающий сможет вернуться на былой уровень.