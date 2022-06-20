Почему «Барселоне» надо обязательно продать де Йонга

Вопрос будущего Френки де Йонга – ключевой для «Барселоны». Каталонцам надо продать голландца в «Манчестер Юнайтед». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, в чём проблема.

Никто не спорит с тем, что Френки де Йонг – один из самых способных игроков современности. Когда-то «Барселона» приложила усилия и заплатила серьёзные деньги за голландца. Тем удивительнее, что этим летом каталонцы также всеми силами пытаются отправить де Йонга в «Манчестер Юнайтед». Сам голландец, кажется, не слишком стремится воссоединиться с экс-наставником «Аякса» Эриком тен Хагом. Однако «Барселоне» очень важно продать де Йонга, причём довольно быстро. От продажи полузащитника во многом зависит, смогут ли каталонцы реализовать планы на летнее трансферное окно.

«Барселона» планирует этим летом подписать целую россыпь звёзд. Франк Кессье и Андреас Кристенсен в качестве свободных агентов уже вроде бы согласовали контракты с каталонцами. Собираются на «Камп Ноу» перебраться Маркос Алонсо и Сесар Аспиликуэта. Жюль Кунде и Калиду Кулибали думают о «Барселоне» как о месте продолжения карьеры. Хави хочет видеть в составе Бернарду Силву. Кроме того, Роберт Левандовски ради «блауграны» отказывает всем и настаивает на трансфере из «Баварии». Не забудем ещё про контракт Усмана Дембеле, которого Хави хотел бы сохранить. Однако до 31 июля каталонцы никого не зарегистрируют, если не смогут серьёзно заработать.

Совет директоров уже дал президенту «Барселоны» Жоану Лапорте согласие на продажу 49,9% акций компании Barca Licensing and Merchandising (BLM). Кроме того, внешнему инвестору отойдут 25% доходов от телеправ матчей Ла Лиги. По оценкам, эти сделки уже принесут «Барселоне» 600 миллионов евро, но эта сумма не решит пока проблем каталонцев. Дело в том, что долг «Барселоны» в прошлом году вырос до 1,35 миллиарда евро. Тем не менее сокращение долга всё же позволит «Барселоне» закрыть вопросы с регистрацией Кесси и Кристенсена.

Однако у «Барселоны» есть важный дедлайн – 30 июня. До конца первого летнего месяца каталонцам срочно нужно получить большую сумму денег. Дело в том, что именно 30 июня у «Барселоны» закрывается финансовый год, и каталонцы хотят закрыть его с прибылью после двух лет подряд значительных убытков. Закрытие бухгалтерского баланса с положительным результатом позволит «блаугране» увеличить лимит заработной платы. Это, в свою очередь, должно помочь в регистрации других новичков. Вероятно, до конца июня «Барселона» как раз закроет сделку по продаже телеправ, которая оценивается в сумму от 400 до 500 миллионов евро.

31 июля – это дата, когда Ла Лига и клубы согласуют лимиты зарплат на следующий сезон. К этой дате «Барселона» намерена завершить сделку по продаже 49,9% акций BLM.

Тем не менее даже эти 600 миллионов не закроют финансовые проблемы «Барселоны». «Блаугране» надо сокращать зарплаты, а также желательно продать кого-то из дорогостоящих футболистов. Руководство каталонцев планируют ввести лимиты, чтобы никто не получал больше 10 миллионов евро в год. По данным прессы, у де Йонга зарплата сейчас составляет 17 миллионов. Кроме того, его продажа может принести порядка 60 миллионов. По этим причинам «Барселона» и пытается всячески склонить де Йонга к переезду в Англию, так как это позволит и заработать, и сэкономить.

Сам де Йонг, правда, не в восторге от этой идеи. «Всегда льстит, когда команды проявляют интерес к тебе как к игроку, но в данный момент я нахожусь в самом большом клубе в мире и чувствую себя там прекрасно, так что никаких новостей», – недавно сказал он. Судя по всему, де Йонга не впечатляет «МЮ» и отсутствием в Лиге чемпионов.

И всё же «Барселона» явно будет уговаривать де Йонга покинуть «Камп Ноу». Голландец – отличный футболист, но финансовая ситуация у «блауграны» сейчас такая, что его надо продавать.

Роман Андреев