Фалькао может перейти в мексиканский клуб

36-летний колумбийский нападающий Радамель Фалькао, поигравший в Европе за «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Атлетико», может трудоустроиться в мексиканском чемпионате. По сообщениям местных СМИ, агенты игрока ведут переговоры о трансфере в клуб «Толука».

В настоящий момент Радамель является игроком испанского «Райо Вальекано». В минувшем сезоне нападающий поучаствовал в 22 матчах Ла Лиги, записав на свой счет шесть забитых мячей.

Срок действующего трудового соглашения Фалькао с испанским клубом рассчитан до середины следующего года. Его рыночная стоимость оценивается в два миллиона евро.