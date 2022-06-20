«Барселона» получит 10% от возможной продажи Мориба

Каталонская команда получит 10 процентов от возможной продажи своего воспитанника Илайкса Мориба, права на которого сейчас принадлежат «РБ Лейпцигу».

По информации Football Espana, 19-летний гвинейский футболист этим летом может сменить «быков» на амстердамский «Аякс». Если трансфер всё же состоится, то каталонский клуб получит за своего воспитанника 10 процентов от общей суммы. Напомним, что Мориба перебрался в «РБ Лейпциг» из «Барселоны» прошлым летом за 16 миллионов евро.

Вторую половину прошлого сезона Илайкс Мориба на правах аренды провёл в «Валенсии». В испанской лиге гвинеец провёл 14 поединков, но голами или ассистами не отметился.