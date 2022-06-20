Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» получит 10% от возможной продажи Мориба

20 Июня 2022 • 09:45 Комментировать

Каталонская команда получит 10 процентов от возможной продажи своего воспитанника Илайкса Мориба, права на которого сейчас принадлежат «РБ Лейпцигу».

По информации Football Espana, 19-летний гвинейский футболист этим летом может сменить «быков» на амстердамский «Аякс». Если трансфер всё же состоится, то каталонский клуб получит за своего воспитанника 10 процентов от общей суммы. Напомним, что Мориба перебрался в «РБ Лейпциг» из «Барселоны» прошлым летом за 16 миллионов евро.

Вторую половину прошлого сезона Илайкс Мориба на правах аренды провёл в «Валенсии». В испанской лиге гвинеец провёл 14 поединков, но голами или ассистами не отметился.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона РБ Лейпциг Илайкс Мориба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
09:46 · Англия. Премьер-лига
Гаттузо хочет видеть Бакайоко в «Валенсии»
09:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» получит 10% от возможной продажи Мориба
09:00 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» предложил контракт экс-игроку «Зениту»
08:49 · Италия. Серия А
Звёздный защитник отказался переходить в «Барселону» 1
08:32 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готовит новое предложение по трансферу полузащитника «Барселоны»
08:21 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет приобрести Морату
08:05 · Англия. Премьер-лига
Бельерин решил уйти из «Арсенала» и выбрал себе новый клуб
07:12 · Испания. Ла Лига
«Реал» и «ПСЖ» хотели пригласить тренера сборной Бразилии перед ЧМ-2018
06:47 · Испания. Ла Лига
Винисиус продлил контракт с «Реалом»
01:36 · Испания. Ла Лига
«Севилья» жаждет заполучить южнокорейского защитника
00:41 · Испания. Сегунда
«Жирона» вырвала путёвку в Ла Лигу
00:05 · Испания. Ла Лига
Два французских клуба претендуют на услуги Юмтити
19 Июня
22:54 · Испания. Ла Лига
«Сельта» представила приобретение из Швеции
21:27 · Испания. Ла Лига
Хави пытается сохранить Дембеле
21:19 · Испания. Ла Лига
Гризманн не хочет возвращаться в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем