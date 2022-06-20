«Атлетико» предложил контракт экс-игроку «Зениту»

Руководители мадридского «Атлетико» практически договорились с бельгийским полузащитником Акселем Витселем, который знаком российским болельщикам по выступлениям за питерский «Зенит».

По информации инсайдера Николо Скиры, мадридская команда предложила 33-летнему бельгийскому футболисту однолетнее соглашение с опцией возможного продления на ещё один год. В услугах Витселя также был заинтересован «Марсель», но сам игрок хотел бы перебраться именно в «Атлетико».

В прошедшем сезоне Аксель Витсель провёл в немецком чемпионате в составе дортмундской «Боруссии» 29 матчей и отметился двумя забитыми мячами.