Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» предложил контракт экс-игроку «Зениту»

20 Июня 2022 • 09:00 Комментировать

Руководители мадридского «Атлетико» практически договорились с бельгийским полузащитником Акселем Витселем, который знаком российским болельщикам по выступлениям за питерский «Зенит».

По информации инсайдера Николо Скиры, мадридская команда предложила 33-летнему бельгийскому футболисту однолетнее соглашение с опцией возможного продления на ещё один год. В услугах Витселя также был заинтересован «Марсель», но сам игрок хотел бы перебраться именно в «Атлетико».

В прошедшем сезоне Аксель Витсель провёл в немецком чемпионате в составе дортмундской «Боруссии» 29 матчей и отметился двумя забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Аксель Витсель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
09:46 · Англия. Премьер-лига
Гаттузо хочет видеть Бакайоко в «Валенсии»
09:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» получит 10% от возможной продажи Мориба
09:00 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» предложил контракт экс-игроку «Зениту»
08:49 · Италия. Серия А
Звёздный защитник отказался переходить в «Барселону» 1
08:32 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готовит новое предложение по трансферу полузащитника «Барселоны»
08:21 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет приобрести Морату
08:05 · Англия. Премьер-лига
Бельерин решил уйти из «Арсенала» и выбрал себе новый клуб
07:12 · Испания. Ла Лига
«Реал» и «ПСЖ» хотели пригласить тренера сборной Бразилии перед ЧМ-2018
06:47 · Испания. Ла Лига
Винисиус продлил контракт с «Реалом»
01:36 · Испания. Ла Лига
«Севилья» жаждет заполучить южнокорейского защитника
00:41 · Испания. Сегунда
«Жирона» вырвала путёвку в Ла Лигу
00:05 · Испания. Ла Лига
Два французских клуба претендуют на услуги Юмтити
19 Июня
22:54 · Испания. Ла Лига
«Сельта» представила приобретение из Швеции
21:27 · Испания. Ла Лига
Хави пытается сохранить Дембеле
21:19 · Испания. Ла Лига
Гризманн не хочет возвращаться в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем