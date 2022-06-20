«Реал» и «ПСЖ» хотели пригласить тренера сборной Бразилии перед ЧМ-2018

Рулевой бразильской сборной Тите рассказал журналистам о том, что перед чемпионатом мира 2018 года три европейских клуба хотели пригласить его на пост главного тренера.

Тите сказал The Guardian, что мадридский «Реал», лиссабонский «Спортинг» и «ПСЖ» предлагали ему должность главного тренера перед мундиалем 2018 года. Бразильский специалист отметил, что не хотел отвлекаться на что-то ещё, так что отказался.

«Я хочу быть просто сосредоточенным на своей работе», - добавил Тите.

Напомним, что бразильская команда под руководством Тите на чемпионате мира 2018 года дошла до четвертьфинала, где проиграла бельгийцам.