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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус продлил контракт с «Реалом»

20 Июня 2022 • 06:47 Комментировать

Молодой бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор уже продлил соглашение с мадридской командой.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 21-летний бразильский футболист подписал новый контракт с мадридским клубом. Новый договор рассчитан до лета 2026 года, но официально об этом объявят только в начале июля. Стоит отметить, что в контракте будет прописана сумма отступных в один миллиард евро. Авторитетный портал transfermark оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Винисиус Жуниор провёл в испанском чемпионате 35 поединков, в которых отметился 17 забитыми мячами и десятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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