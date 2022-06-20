Винисиус продлил контракт с «Реалом»

Молодой бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор уже продлил соглашение с мадридской командой.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 21-летний бразильский футболист подписал новый контракт с мадридским клубом. Новый договор рассчитан до лета 2026 года, но официально об этом объявят только в начале июля. Стоит отметить, что в контракте будет прописана сумма отступных в один миллиард евро. Авторитетный портал transfermark оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Винисиус Жуниор провёл в испанском чемпионате 35 поединков, в которых отметился 17 забитыми мячами и десятью ассистами.