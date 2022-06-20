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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» жаждет заполучить южнокорейского защитника

20 Июня 2022 • 01:36 Комментировать

Южнокорейский защитник Мин Чже Ким может продолжить карьеру в «Севилье». Испанский клуб активно работает над тем, чтобы выкупить его у «Фенербахче», в котором футболист провел последний сезон. Проблемой может стать цена на футболиста, так как стамбульский клуб запрашивает за него целых 14 миллионов евро, сообщает Estadio Deportivo.

Ранее футболист, который с 2017 года привлекается к матчам в составе сборной Кореи, выступал лишь в азиатских клубах - южнокорейских и китайских. К сожалению, он пропустил чемпионат мира 2018 года из-за травмы, лишив российских поклонников футбола возможности познакомиться с ним получше.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Севилья Мин Чже Ким
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