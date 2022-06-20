Два французских клуба претендуют на услуги Юмтити

Французский защитник Самуэль Юмтити остается в глубоком запасе «Барселоны», и трудно вспомнить, когда в последний раз он появлялся на поле в составе тренируемой Хави Эрнандесом команды. В каталонском клубе, похоже, нашли клиентов, желающих заполучить француза уже в наступающем сезоне.

Речь идет о двух клубах Лиги 1 - это не последние клубы чемпионата Франции, «Ницца» и «Лион», причем в составе «ткачей» он уже выступал в прошлом, с 2011 по 2016 год. Разумеется, Юмтити придется согласиться на резкое снижение зарплаты, но это неизбежная мера в его ситуации, сообщает испанское издание El Mundo Deportivo.