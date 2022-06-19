«Сельта» представила приобретение из Швеции

Испанская «Сельта» усиливается в меру своих возможностей - клуб из Виго представил общественности 18-летнего шведа Виллиота Сведберга, который подписал пятилетний контракт с клубом из Виго. Сведберг считается одним из самых многообещающих талантов Скандинавии, и цена, заплаченная за него (пять миллионов евро), уступает лишь трансферам Златана Ибрагимовича и Александра Исака, если говорить о шведском футболе.

Сведберг забил шесть голов в минувшем сезоне в составе своего предыдущего клуба, «Хаммарбю». На его приглашении настаивал Луис Кампос, недавно ставший спортивным директором клуба из Виго. Минувший сезон «Сельта» завершила на одиннадцатом месте в турнирной таблице испанского чемпионата Ла Лиги.