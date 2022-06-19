Хави пытается сохранить Дембеле

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес хочет, чтобы руководство клуба уговорило нападающего Усмана Дембеле остаться в команде.

По информации Marca, Хави очень сильно настаивает на том, чтобы боссы каталонского клуба все-таки сохранили Дембеле. Тренер является лишь одним из немногих людей, кто хочет видеть 25-летнего нападающего в составе. Источник сообщает, что «Барселона» все же находится в поиске замены Усману Дембеле.

В прошлом сезоне француз провел 32 матча, забил 2 мяча и сделал 13 голевых передач с учетом всех турниров. Контракт футболиста с «Барселоной» истекает 30 июня этого года.