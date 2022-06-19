Гризманн не хочет возвращаться в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, который выступает за «Атлетико» на правах аренды, хочет остаться в мадридском клубе.

По информации As, что 31-летний футболист надеется, что ему удастся остаться в «Атлетико». Он не хочет возвращаться в «Барселону» после окончания арендного соглашения, поэтому желает, чтобы «матрасники» выкупили права на него у каталонского клуба.

Антуан Гризманн перешел в «Атлетико» Мадрид в конце августа 2021 года на правах аренды. Соглашение рассчитано на два сезона, поэтому предстоящий сезон французский нападающий также проведет в мадридском клубе.