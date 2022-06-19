Алаба отдыхает с топовыми российскими хоккеистами Овечкиным и Радуловым

Лидеры «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и «Даллас Старз» Александр Радулов проводят отпуск вместе.

Хоккеисты сыграли в волейбол в тёплых краях, где с ними замечен был защитник «Реала» Давид Алаба. Совместное фото опубликовал хоккеист московского «Динамо» Станислав Галимов, а позже он сам присоединился к игре.

В этом сезоне австрийский защитник стал победителем Лиги чемпионов и испанской Примеры в составе «Реала». Наши хоккеисты со своими командами не смогли дойти до финала плей-офф НХЛ. За Кубок Стэнли борются «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэйл Лайтнинг» (2-0 в серии).