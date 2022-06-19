Сисиньо признался, что приходил на тренировки «Реала» пьяным

Бывший защитник «Реала» Сисиньо рассказал историю, как появился пьяным на тренировке «королевского» клуба.

«В «Реале» я выходил пьяным на тренировки. Пил кофе, чтобы изменить дыхание, обливался парфюмом. Во время моей карьеры это было легко.

Мне не нужны были деньги, чтобы покупать напитки. Люди сами с радостью давали мне их в ресторанах», – рассказал бразилец в эфире EPTV.

Сейчас Сисиньо 41 год, он завершил карьеру в 2018 году в бразильском «Бразильенсе». В «Реале» он выступал с 2005 по 2007 год и становился чемпионом Испании в составе «сливочных» в сезоне-2006/07. Позже он пять сезонов выступал за итальянскую «Рому».