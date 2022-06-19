Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Сисиньо признался, что приходил на тренировки «Реала» пьяным

19 Июня 2022 • 20:00 Комментировать

Бывший защитник «Реала» Сисиньо рассказал историю, как появился пьяным на тренировке «королевского» клуба.

«В «Реале» я выходил пьяным на тренировки. Пил кофе, чтобы изменить дыхание, обливался парфюмом. Во время моей карьеры это было легко.

Мне не нужны были деньги, чтобы покупать напитки. Люди сами с радостью давали мне их в ресторанах», – рассказал бразилец в эфире EPTV.

Сейчас Сисиньо 41 год, он завершил карьеру в 2018 году в бразильском «Бразильенсе». В «Реале» он выступал с 2005 по 2007 год и становился чемпионом Испании в составе «сливочных» в сезоне-2006/07. Позже он пять сезонов выступал за итальянскую «Рому».


Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сисиньо Ла Лига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июня
20:25 · Испания. Ла Лига
Алаба отдыхает с топовыми российскими хоккеистами Овечкиным и Радуловым
20:00 · Испания. Ла Лига
Сисиньо признался, что приходил на тренировки «Реала» пьяным
18:51 · Россия. Премьер-лига
Промес и Депай сыграли в футбол на пустыре видео
18:30 · Англия. Премьер-лига
Дембеле поставил условие «Челси», при котором он даст согласие на переход в лондонский клуб 1
18:05 · Италия. Серия А
«Рома» нацелилась на лидера «Валенсии»
17:58 · Испания. Ла Лига
Игуаин вспомнил тех, с кем играл за «Реал»
17:29 · Италия. Серия А
Названа возможная зарплата Марсело в «Милане»
16:36 · Италия. Серия А
Бэйл и Ремзи хотят получить тренерские лицензии 2
16:07 · Испания. Ла Лига
Турецкий гранд включился в борьбу за Йовича
15:51 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» несколько лет назад не дал Витселю перейти в «Атлетико»
15:18 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может вернуться к кандидатуре Дембеле, трансфер Рафиньи срывается
15:14 · Испания. Ла Лига
Зидан высказался о своем будущем
14:13 · Испания. Ла Лига
Роналдо хочет подписать бразильских мировых звёзд в «Вальядолид»
13:15 · Италия. Серия А
Голкипер «Фиорентины» может продолжить свою карьеру в Ла Лиге
12:47 · Испания. Ла Лига
Защитник «Атлетико» может перейти в «Олимпиакос»
Все новости
Рекомендуем