Игуаин вспомнил тех, с кем играл за «Реал»

Бывший футболист мадридского «Реала» Гонсало Игуаин рассказал о своих первых днях в испанской команде.

Игуан сказал Marca, что ему было всего 19 лет, когда он впервые встретил Роберто Карлоса. Еще в той команде находились Дэвид Бекхэм, Роналдо, Рауль Гонсалес и многие другие легендарные футболисты, которые относились к молодым игрокам с любовью и скромностью. Этот список может быть продолжен многими именами.

«Вспоминая всех, с кем я играл — у меня мурашки по коже», — добавил Игуаин.

34-летний аргентинец выступал за мадридский «Реал» в период с 2007 по 2013 год. Он трижды стал чемпионом Испании, два раза выиграл Суперкубок Испании и один раз завоевал Кубок страны.