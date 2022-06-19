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Чемпионат Испании. Ла Лига

Игуаин вспомнил тех, с кем играл за «Реал»

19 Июня 2022 • 17:58 Комментировать

Бывший футболист мадридского «Реала» Гонсало Игуаин рассказал о своих первых днях в испанской команде.  

Игуан сказал Marca, что ему было всего 19 лет, когда он впервые встретил Роберто Карлоса. Еще в той команде находились Дэвид Бекхэм, Роналдо, Рауль Гонсалес и многие другие легендарные футболисты, которые относились к молодым игрокам с любовью и скромностью. Этот список может быть продолжен многими именами.

«Вспоминая всех, с кем я играл — у меня мурашки по коже», — добавил Игуаин.

34-летний аргентинец выступал за мадридский «Реал» в период с 2007 по 2013 год. Он трижды стал чемпионом Испании, два раза выиграл Суперкубок Испании и один раз завоевал Кубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Роналдо Дэвид Бекхэм Гонсало Игуаин Рауль Гонсалес Роберто Карлос
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