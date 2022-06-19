Зидан высказался о своем будущем

Экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что хочет вернуться к тренерской работе.

Зидан сказал AFP, что очень хочет продолжить свою тренерскую деятельность, потому что футбол является страстью всей жизни. Самое главное, по словам тренера, что он уже состоявшийся и счастливый человек.

Ранее сообщалось, что 49-летний специалист мог возглавить «ПСЖ», но эта информация была опровергнута. По данным СМИ, Зидан хочет стать новым главным тренером сборной Франции, если эта вакансия станет свободной после чемпионата мира в Катаре.

Зинедин Зидан возглавлял «Реал» в периоды 2016-2018 и 2019-2021.