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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роналдо хочет подписать бразильских мировых звёзд в «Вальядолид»

19 Июня 2022 • 14:13 Комментировать

Бывший обладатель «Золотого мяча», а ныне владелец «Вальядолида», Роналдо заинтересован в подписании защитников Дани Алвеса и Марсело.

Издание UOL информирует о том, что экс-защитник «Барселоны» Алвес и бывший игрок «Реала» Марсело могут стать игроками «Вальядолида». У игроков истекли контракты с командами, таким образом, они могут перейти в команду Роналдо свободными агентами. Источник отмечает, что бразилец хочет подписать своих соотечественников не только для усиления состава, но и для увеличения медийности проекта.

Стоит напомнить, что «Вальядолид» занял второе место в Сегунде и в следующем сезоне выступит в Примере.


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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Марсело Вальядолид Дани Алвес Ла Лига
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