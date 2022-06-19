Защитник «Атлетико» может перейти в «Олимпиакос»

Хорватский защитник мадридского «Атлетико» Шиме Врсалько может продолжить свою карьеру в греческом чемпионате.

По информации Marca, 30-летний хорватский футболист пока не договорился с мадридской командой по поводу нового соглашения, так что защитник может на правах свободного агента перейти в греческий «Олимпиакос». Многократные чемпионы Греции готовы предложить Врсалько двухлетнее соглашение.

Напомним, что в прошедшем сезоне Шиме Врсалько провёл в испанской лиге 21 встречу. Защитник отметился одним забитым мячом и двумя ассистами. Хорват также выступал за «Интер», «Сассуоло» и загребское «Динамо».