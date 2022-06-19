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Чемпионат Испании. Ла Лига

Защитник «Атлетико» может перейти в «Олимпиакос»

19 Июня 2022 • 12:47 Комментировать

Хорватский защитник мадридского «Атлетико» Шиме Врсалько может продолжить свою карьеру в греческом чемпионате.

По информации Marca, 30-летний хорватский футболист пока не договорился с мадридской командой по поводу нового соглашения, так что защитник может на правах свободного агента перейти в греческий «Олимпиакос». Многократные чемпионы Греции готовы предложить Врсалько двухлетнее соглашение.

Напомним, что в прошедшем сезоне Шиме Врсалько провёл в испанской лиге 21 встречу. Защитник отметился одним забитым мячом и двумя ассистами. Хорват также выступал за «Интер», «Сассуоло» и загребское «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Атлетико Мадрид Шиме Врсалько
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