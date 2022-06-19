Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Переговоры Гави по новому контракту с «Барселоной» затягиваются

19 Июня 2022 • 09:30 Комментировать

Переговоры «Барселоны» по продлению соглашения с полузащитником команды Гави затягиваются, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, стороны не могут согласовать некоторые детали нового контракта футболиста. Действующее соглашение 17-летнего испанца с каталонским клубом рассчитано до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает Гави в 60 миллионов евро.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб близок к подписанию нового контракта со своим воспитанником.

В минувшем сезоне Гави провёл за «сине-гранатовых» 46 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами, а также шестью результативными передачами.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июня
09:59 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» просит у «Барселоны» 55 миллионов за Рафинью
09:30 · Испания. Ла Лига
Переговоры Гави по новому контракту с «Барселоной» затягиваются
08:34 · Англия. Премьер-лига
Экс-защитник «Ливерпуля» - о словах Родриго про Салаха: Слишком много открываешь рот
02:44 · Англия. Премьер-лига
Исполнительный директор «МЮ»: «Тен Хагу нужен де Йонг, мы активно работаем над трансфером»
01:29 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг сосредоточится на подписании очередного голландца после трансфера де Йонга
01:15 · Италия. Серия А
«Милан» всё ещё надеется подписать Саншеша
01:01 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» просил Винисиуса не продлевать контракт с «Реалом»
00:50 · Англия. Премьер-лига
Усман Дембеле согласен перейти в «Челси», но требует от клуба гарантий
18 Июня
22:13 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» снизил запрашиваемую сумму за Рафинью
21:38 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не отказалась от идеи приобретения Рафиньи
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» связался с окружением Асенсио
21:07 · Испания. Ла Лига
Саншеш сделал выбор между «Миланом» и «ПСЖ»
19:12 · Испания. Ла Лига
Витсель практически договорился с «Атлетико»
18:45 · Испания. Ла Лига
Ди Мария торопится поскорее принять решение о своём будущем
18:30 · Испания. Ла Лига
Женская «Барселона» переманила суперзвезду «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем