Переговоры Гави по новому контракту с «Барселоной» затягиваются

Переговоры «Барселоны» по продлению соглашения с полузащитником команды Гави затягиваются, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, стороны не могут согласовать некоторые детали нового контракта футболиста. Действующее соглашение 17-летнего испанца с каталонским клубом рассчитано до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает Гави в 60 миллионов евро.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб близок к подписанию нового контракта со своим воспитанником.

В минувшем сезоне Гави провёл за «сине-гранатовых» 46 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами, а также шестью результативными передачами.