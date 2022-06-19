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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» просил Винисиуса не продлевать контракт с «Реалом»

19 Июня 2022 • 01:01 Комментировать

«ПСЖ» имел планы на вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Как стало известно на днях, бразилец согласовал с «Реалом» новый долгосрочный контракт, рассчитанный до 2026 года. В скором времени сделка будет заключена официально. По данным журналиста издания Marca Марио Кортеханы, «ПСЖ» пытался отговорить Винисиуса от этого шага. В период с ноября по март представители парижан неоднократно связывались с 21-летним игроком, чтобы убедить того не торопиться вступать в переговоры с «Реалом».

Винисиус Жуниор забил 22 гола и ассистировал 20 раз в 52 поединках за «сливочных» в прошедшем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Винисиус Жуниор
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