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Чемпионат Испании. Ла Лига

Саншеш сделал выбор между «Миланом» и «ПСЖ»

18 Июня 2022 • 21:07 Комментировать

Согласно сведениям источника, Ренату Саншеш предпочитает перебраться в «ПСЖ».

«Милан» был основным вариантом продолжения карьеры для 24-летнего португальца, однако руководство «россонери» так и не смогло удовлетворить запросы «Лилля» по трансферу. Сегодня стало известно, что своё предложение приготовил «ПСЖ». Как сообщает журналист Ману Сайнц, Саншеша соблазнила возникшая возможность – теперь он предпочитает переехать в Париж, а не в Милан. Французский гранд на данный момент значительно ближе к успешному завершению сделки.

Ренату Саншеш забил два гола и пять раз ассистировал в 32 матчах сезона 2021/22. «Лилль» планирует выручить с продажи хавбека 30 млн евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лилль ПСЖ Ренату Саншеш
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