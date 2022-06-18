Витсель практически договорился с «Атлетико»

Экс-полузащитник питерского «Зенита» Аксель Витсель выбирает себе клуб - на днях появились сообщения, что он договорился с «Марселем», однако сейчас возник другой вариант. Дело в том, что 33-летним игроком заинтересовался куда более престижный и амбициозный клуб - мадридский «Атлетико». Переговоры сторон уже идут, уточняет RTFB Sport, более того - они находятся в финальной стадии.

Минувший сезон Витсель провел в составе дортмундской «Боруссии», он регулярно появлялся на поле, забив при этом два гола. Его контракт истекает в конце июня, после чего Витсель станет свободным агентом и получит возможность присоединиться к любой команде.