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Ди Мария торопится поскорее принять решение о своём будущем

18 Июня 2022 • 18:45 Комментировать

Полузащитник Анхель Ди Мария покинул «ПСЖ» в качестве свободного агента, и теперь он пытается организовать свою дальнейшую карьеру. «Ювентус» заинтересован в его услугах, но вот «Барселона» могла бы стать неплохим вариантом для известного футболиста, который хотел бы вернуться в испаноговорящую страну. Решение будет принято, как сообщает Relevo, в ближайшие дни.

Ранее аргентинский футболист выступал в составе мадридского «Реала», а также английского «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне ди Мария сыграл в 26 матчах чемпионата Франции в составе «ПСЖ», в которых он забил пять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Анхель Ди Мария
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