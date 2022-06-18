Ди Мария торопится поскорее принять решение о своём будущем

Полузащитник Анхель Ди Мария покинул «ПСЖ» в качестве свободного агента, и теперь он пытается организовать свою дальнейшую карьеру. «Ювентус» заинтересован в его услугах, но вот «Барселона» могла бы стать неплохим вариантом для известного футболиста, который хотел бы вернуться в испаноговорящую страну. Решение будет принято, как сообщает Relevo, в ближайшие дни.

Ранее аргентинский футболист выступал в составе мадридского «Реала», а также английского «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне ди Мария сыграл в 26 матчах чемпионата Франции в составе «ПСЖ», в которых он забил пять голов.