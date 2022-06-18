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Чемпионат Испании. Ла Лига

Женская «Барселона» переманила суперзвезду «Манчестер Сити»

18 Июня 2022 • 18:30 Комментировать

Проиграв в финале Лиги чемпионов, женская «Барселона», тем не менее, остается привлекательной с точки зрения спортивных перспектив командой женского футбола. Подтверждением этом служит новый трансфер, осуществленный каталонцами - отныне в составе «Барселоны» будет выступать суперзвезда «Манчестер Сити» Люси Бронз.

Ранее она выступала в составе «Лиона», который долгие годы доминировал в европейском женском футболе. В 2020 году Бронз была признана лучшей футболисткой мира. Теперь 30-летняя спортсменка будет защищать цвета «Барселоны».

- Трудно было устоять перед таким предложением. Это одна из лучших команд в мире, - прокомментировала свой трансфер Бронз.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Женский Футбол
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