Женская «Барселона» переманила суперзвезду «Манчестер Сити»

Проиграв в финале Лиги чемпионов, женская «Барселона», тем не менее, остается привлекательной с точки зрения спортивных перспектив командой женского футбола. Подтверждением этом служит новый трансфер, осуществленный каталонцами - отныне в составе «Барселоны» будет выступать суперзвезда «Манчестер Сити» Люси Бронз.

Ранее она выступала в составе «Лиона», который долгие годы доминировал в европейском женском футболе. В 2020 году Бронз была признана лучшей футболисткой мира. Теперь 30-летняя спортсменка будет защищать цвета «Барселоны».

- Трудно было устоять перед таким предложением. Это одна из лучших команд в мире, - прокомментировала свой трансфер Бронз.