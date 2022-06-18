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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго рассказал, что мог оказаться в «Барселоне»

18 Июня 2022 • 14:44 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Родриго рассказал, что до перехода в стан «сливочных» мог перебраться в каталонскую «Барселону». По словам бразильца, ему оставалось лишь подписать контракт.

«Мой отец уже достиг соглашения с «Барселоной», он даже ездил к ним, чтобы согласовать контракт. Мне оставалось лишь подписать его. Однажды после игры я пришёл домой, где увидел отца, который держал в руках футболку «Реала» и «Барселоны». Он попросил меня выбрать, и я выбрал «Реал», – цитирует Родриго Mundo Deportivo.

Напомним, что в прошлом сезоне Родриго помог «Реалу» выиграть свой 14-й кубок Лиги чемпионов. В победном розыгрыше турнира бразилец забил 5 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Родриго
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