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В «Реале» рассказали, подпишут ли Мбаппе в будущем

18 Июня 2022 • 10:31 Комментировать

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поделился мнением касательно звездного форварда Килиана Мбаппе, отказавшегося от трансфера в «королевский клуб». Игрок принял решение остаться в «ПСЖ» и продлил контракт с парижанами.

«Этот Мбаппе – не тот Мбаппе, которого я хотел. Возможно, со временем он изменится. Думаю, на него просто сильно надавили и запугали. Конечно, мы огорчены таким исходом.

При этом не скажу, что наши отношения с ним закончены. Через три года все может измениться», - передает слова Флорентино El Chiringuito.

Добавим, что новый контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Килиан Мбаппе
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