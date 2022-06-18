«Барселона» хочет выгнать одного футболиста

Центральный защитник Самюэль Юмтити близок к уходу из каталонской «Барселоны». Об этом рапортуют журналисты портала Sport.es.

Как информирует источник, руководство «сине-гранатовых» готово расторгнуть контракт с футболистом до старта нового сезона. В клубе больше не заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве.

Напомним, что действующее соглашение Самюэля с «Барселоной» рассчитано до середины 2026 года.

В минувшем сезоне французский футболист принял участие лишь в одном матче. Защитник пропустил весь сезон из-за операции на правой ноге.