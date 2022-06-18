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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алвес опроверг слухи о том, что он собрался в «Мальорку»

18 Июня 2022 • 03:03 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что после расставания с «Барселоной» Дани Алвес собрался было перейти в «Мальорку». Однако буквально на следующий день после появления подобных слухов их опроверг сам бразильский ветеран. Он отреагировал на подобные публикации, процитировав их в своей социальной сети. Алвес описал их категорично - «это враки», написал 39-летний футболист.

Дани вернулся в «Барселону» прошлой зимой и успел за это время сыграть в четырнадцати матчах чемпионата. В них он отметился тремя голевыми передачами, а также забил в игре с «Атлетико», в которой его команда победила со счетом 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Барселона Дани Алвес
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