Ещё один игрок «Барселоны» может перейти в «Марсель»

На днях мы уже сообщали о том, что французский защитник Клеман Ленгле может вернуться на свою родину и продолжить выступления в составе «Марселя». Наставник каталонского суперклуба Хави Эрнандес не очень доволен игровыми качествами французского футболиста, и потому хотел бы избавиться от него.

Другой игрок, который не производит на него впечатления - это Мартин Брайтвайт. Датский футболист нужен был во времена Кумана, но сейчас команда изменила свой стиль, и при нем Мартин остался не у дел. Как сообщает Diario AS, наставник «Марселя» Хорхе Сампаоли готов принять в лоно команды обоих.