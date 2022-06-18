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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ещё один игрок «Барселоны» может перейти в «Марсель»

18 Июня 2022 • 02:45 Комментировать

На днях мы уже сообщали о том, что французский защитник Клеман Ленгле может вернуться на свою родину и продолжить выступления в составе «Марселя». Наставник каталонского суперклуба Хави Эрнандес не очень доволен игровыми качествами французского футболиста, и потому хотел бы избавиться от него.

Другой игрок, который не производит на него впечатления - это Мартин Брайтвайт. Датский футболист нужен был во времена Кумана, но сейчас команда изменила свой стиль, и при нем Мартин остался не у дел. Как сообщает Diario AS, наставник «Марселя» Хорхе Сампаоли готов принять в лоно команды обоих.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Барселона Клеман Ленгле Мартин Брайтвайт
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